Die Stadt Radolfzell (Kreis Konstanz) baut gemeinsam mit den Höri-Gemeinden und den ambulanten Pflegediensten die Corona-Testangebote für die Bürgerinnen und Bürger weiter aus. Ab heute werden kostenlose Schnelltests nicht nur in Radolfzell, sondern auch in Moos, Gaienhofen und Öhningen angeboten. Die Bürgerinnen und Bürger können sich jetzt an sechs Tagen die Woche unabhängig von ihrem Wohnort an einem der vier Standorte testen lassen.