Im Kreis Konstanz werden neue Radservice-Stationen eingerichtet. Das teilte das Landratsamt mit. An den Metallsäulen befinden sich Werkzeuge und eine Luftpumpe, die Radfahrern bei Pannen weiterhelfen sollen. Die neuen Stationen entstehen in Allensbach und Engen jeweils am Bahnhof, in Steißlingen beim Gesundheitshaus, in Moos am Strandbad und in Radolfzell am Schützentorturm.