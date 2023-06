"Spiel doch!": Neue Messe in Friedrichshafen startet

Am Freitag geht die neue Messe "Spiel doch! Am Bodensee" in Friedrichshafen los. Bis Sonntag präsentieren zahlreiche Spieleverlage Neuheiten und Klassiker.

In Friedrichshafen hat eine neue Messe unter dem Titel "Spiel doch! Am Bodensee" gestartet. Bei der Messe stehen besonders Brettspiele im Fokus. Rund 70 Aussteller, darunter namhafte Spieleverlage wie Ravensburger, aber auch Spieleautoren, präsentieren auf der Messe ihre Spiele. Riesenversionen bekannter Spiele zum Ausprobieren Die "Spiel doch!" richtet sich laut den Veranstaltern vor allem an Familien mit Kindern ab fünf Jahren, die vor Ort die Spiele ausleihen und ausprobieren können. Etwa 1.000 Brett- und Kartenspiele stehen zur Auswahl. Einige bekannte Spiele wie "Vier gewinnt", "Jenga" und "Carcassonne“ sind auf dem Messegelände in besonders großen Varianten aufgebaut. Im Foyer soll es zudem Mitmachaktionen der Spieleverlage geben. Ein kostenloser Shuttlebus bringt Besucherinnen und Besucher vom Hafenbahnhof sowie vom Stadtbahnhof Friedrichshafen direkt zur Messe. SWR-Reporter Moritz Kluthe hat sich die Messe angesehen: Die "Spiel doch!"-Messe gibt es bereits seit 2018 im Ruhrgebiet, sie musste aber wegen Corona pausieren. Zuletzt fand sie Ende April in Dortmund mit rund 14.000 Besucherinnen und Besuchern statt. Die Veranstalter hoffen, dass bis Sonntag bis zu 7.000 Spielinteressierte die Bodensee-Ausgabe der Messe besuchen werden.