150 Meter lang und bis zu 50 Meter breit – so groß ist eine Insel, die sich vor Langenargen im Bodensee gebildet hat. Das Problem: Sie erschwert Schiffen die Ein- und Ausfahrt in zwei Häfen.

An der Argenmündung bei Langenargen (Bodenseekreis) ist eine kleine Insel entstanden. Weil sie jedoch den angrenzenden Häfen im Bodensee Probleme bereitet, ist nun ein Bagger im Einsatz. Er hat in dieser Woche bereits eine Fahrrinne zu einem der Häfen frei geschaufelt und schafft einen Durchbruch für das Wasser auf der Insel.

Insel im Bodensee fast so groß wie Fußballfeld

Entstanden ist die Insel auf natürlichem Weg durch Kies, der im Laufe der Zeit von der Argen angeschwemmt wurde. Mittlerweile ist die Insel nach Angaben der unteren Wasserbehörde im Bodenseekreis rund 6.000 m² groß - sie ist damit nur etwas kleiner als ein Fußballfeld.

Es hat schon immer mal wieder Ablagerungen gegeben, aber noch nicht in diesem Maß. Die Insel ist ein Produkt der letzten drei, vier Jahre.

Das Problem: Die Insel sorgt dafür, dass sich die Strömungen an der Argenmündung geändert haben. Für Schiffe und Boote, die in den Yachthafen Ultramarin in Kressbronn und den BMK Yachthafen Langenargen ein- und ausfahren, sind diese mitunter gefährlich. Außerdem tragen die neuen Strömungen auch Ablagerungen in die Häfen. Dadurch werden die Ein- und Ausfahrten dort immer flacher.

Langenargen: Schiff kann Hafen nicht verlassen

Besonders betroffen ist der BMK Yachthafen Langenargen. Hier konnte das Schiff des Seenforschungsinstitutes im Januar nicht mehr auslaufen. Der von den zwei Hafenbetreibern beauftrage Bagger musste dort erst die Fahrrinne wieder freischaufeln.

Seit Anfang Februar ist ein Bagger auf der neu entstandenen Insel im Bodensee vor Langenargen im Einsatz. SWR Christian Schneider

Ganz verschwinden soll die Insel nun aber nicht. Der Bagger gräbt einen Kanal durch die Insel, sodass das Wasser wieder seinen ursprünglichen Weg entlang fließen kann.

Der BMK Yachthafen Langenargen setzt darauf, dass die Schritte zum Erfolg führen. Weitere Maßnahmen seien nicht geplant, heißt es. Sollte sich die Insel zu einem langfristigen Problem entwickeln, könnte laut der unteren Wasserbehörde auch die Verlegung einer Hafeneinfahrt eine Lösung sein.