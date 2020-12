per Mail teilen

Die Hoffnungsträger-Stiftung plant zwei weitere sogenannte "Hoffnungshäuser" in Konstanz. Sie sollen bis Ende kommenden Jahres fertig gestellt sein und dann zwölf unterschiedlich große Wohnungen bieten. Dort sollen einheimische zusammen mit geflüchteten Menschen einziehen. Die Stiftung will 3,6 Millionen Euro investieren. Es können sich auch Privatpersonen mit einem Darlehen finanziell beteiligen. Derzeit werden bereits vier solcher Häuser in Konstanz gebaut.