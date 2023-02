Passend zum Valentinstag hat die Gemeinde Allensbach (Kreis Konstanz) zwei neue Orte für standesamtliche Trauungen zugelassen: Am Wasser und auf einem Schloss.

Der Gemeinderat Allensbach hat am Montag zwei neue Lokalitäten für standesamtliche Hochzeiten zugelassen. Trauungen sollen in Allensbach künftig auch auf dem Landungssteg und zwei Motorschiffen sowie auf Schloss Langenrain möglich sein. Beide Orte wurden von den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten als offizielle Trauorte gewidmet.

Heiraten auf dem Wasser, in der Scheune oder auf einer Terrasse

Bei Trauungen auf den Schiffen "Alet" und "Gnadensee" müssen diese fest vertäut sein, heißt es in der Sitzungsvorlage des Gemeinderats. Gäste könnten die Hochzeit auf dem Schiff oder vom Steg aus verfolgen. Zu diesem Trauort muss das Landratsamt Konstanz noch seine Zustimmung geben.

Auf Schloss Langenrain können sich Paare in einer Scheune, dem Schlosssaal, dem Schlossgarten oder der Schlossterrasse von den Standesbeamtinnen und Standesbeamten trauen lassen. Im Ratsinformationssystem der Gemeinde Allensbach sind Bilder der beiden neuen Trauorte abrufbar.

An diesen insgesamt sieben Orten in Allensbach können Trauungen stattfinden

In Allensbach gibt es mit den Booten und Schloss Langenrain insgesamt sieben Orte, an denen die Gemeinde standesamtliche Hochzeiten abhalten kann. Die Eheschließungen finden im Rathaus Allensbach, in den Rathäusern der Ortsteile, außerdem auf dem Höhrenberg, am Gemeindesteg an der Lände sowie im Schloss Freudental statt. Durchschnittlich heiraten in Allensbach 50 bis 70 Paare im Jahr.