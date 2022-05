Volleyballer des VfB Friedrichshafen bekommen neue Halle am Bodensee-Airport

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen bekommen eine neue Spiel- und Trainingsstätte. Am Montagabend hat der Gemeinderat dem Umbau eines Flughafenhangers zu einer Volleyballhalle für 1,8 Millionen Euro zugestimmt.

Bis zum Start der neuen Saison im Herbst soll die neue Halle auf dem Bodensee-Airport im Idealfall fertiggestellt sein. Bis dahin müssten noch einige bauliche Veränderungen vorgenommen werden, sagte VfB Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. So müssten Tribünen eingezogen werden, der Volleyballboden beispielsweise verlegt oder Kabinen gebaut werden. Er sei aber optimistisch, dass alles rechtzeitig fertig würde und sehr froh, dass die Profivolleyballer und die Volley YoungStars für nun drei Jahre eine Heimspielstätte gefunden hätten.

"Es gibt uns ein gutes Gefühl, wieder nach Hause zu kommen!"

Neue Sporthalle fasst 1.200 Menschen

In die neue Halle passen laut Spät-Westerholt rund 1.200 Menschen. Nicht genug für Championsleague-Spiele - die müssten wahrscheinlich weiterhin in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm ausgetragen werden, so der VfB Geschäftsführer vor dem Gemeinderat. Die nächsten drei Bundesliga Spielzeiten sollen aber in der neuen Halle gespielt werden. Die Kosten für den Umbau belaufen sich laut Vorlage des Gemeinderats auf knapp zwei Millionen Euro, dazu kommen pro Spielzeit rund 325.000 Euro an Betriebskosten. Ziel ist es laut Oberbürgermeister Andreas Brand (parteilos) den umgebauten Hangar künftig nicht nur für die Volleyballer, sondern auch als Schulsporthalle zu nutzen. Alle Parteien, außer den Grünen, stimmten für den Umbau.

Seit 2020 keine feste Trainingsstätte für Volleyballer

Seit September 2020 haben die Bundesliga-Volleyballer durch die Sperrung der ZF Arena keine feste Spiel- und Trainingsstätte mehr. Deshalb gewährte die Stadt bereits 1,2 Millionen Euro für die nötige Anmietung einer Halle der Messe Friedrichshafen. Da mit dem Messebetrieb dann aber immer mehr Terminkollisionen drohten, mussten die Häfler seit Herbst 2021 ihre Heimspiele in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm austragen.