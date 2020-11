Die von der Landesregierung verabschiedete Neuregelung der Grundsteuer ab 2025 stößt in der Region Bodensee-Oberschwaben auf Kritik. Städte wie Konstanz und Tettnang sehen Handlungsbedarf.

Man werde wohl gegensteuern müssen, damit die geänderte Grundsteuer nicht manche ungerecht belaste, heißt es auf SWR-Anfrage von der Stadt Konstanz. Es werde aber wohl noch zwei bis drei Jahre dauern, bis klar sei, wie das aussehen könnte. Von der Stadt Tettnang (Bodenseekreis) heißt es, man hoffe auf Vorschläge des Gemeindetags Baden-Württemberg.

Bis zu viermal so viel Grundsteuer

Die Neuregelung sieht vor, dass ab 2025 die Grundsteuer nur noch nach Grundstücksgröße und Lage, dem sogenannten Bodenrichtwert, berechnet wird. Das bedeutet, dass Besitzer von Einfamilienhäusern mit großem Garten und in begehrter Wohnlage beispielsweise in Konstanz und Allensbach bis zu viermal so viel zahlen müssten wie bisher. Wohnungseigner in Mehrfamilienhäusern und Immobilienbesitzer in Randlagen wie in Warthausen, Kreis Biberach, kämen danach besser weg.

Der Bodenrichtwert, den jede Gemeinde festlegt, ist ein Quadratmeterpreis, der in wenig attraktiven Straßen bei 40 Euro liegen kann, in Toplagen aber auch bei über 5.000 Euro.

Beispiel 1: Ein zehn Jahre altes Einfamilienhaus mitten in Tettnang mit 300 Quadratmeter Grundstück. An Grundsteuer werden jetzt – so berechnet es der Verband Haus und Grund – 490 Euro pro Jahr fällig. Ab 2025 werden 670 Euro fällig.

Beispiel 2: Ein 300 Quadratmeter großes Grundstück mit Seezugang in Allensbach (Kreis Konstanz). Bisher kostet das 700 Euro Grundsteuer, künftig sind es mehr als 1.600 Euro.

Und in Top-Innenstadtlagen wie in Konstanz, etwa zwischen der Oberen Laube und dem Obermarkt, steigt die Grundsteuer noch extremer:

Beispiel 3: Ein 300 Quadratmeter Grundstück dort mit einem Sechsfamilienhaus darauf – dafür werden bisher 1.600 Euro Grundsteuer fällig. Nach der Neuregelung sind es fast 5.800 Euro.