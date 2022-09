Neue Geschäftsführung für die OSK

Der Aufsichtsrat der Oberschwabenklinik hat sich für eine Neuaufstellung der Unternehmensspitze entschieden. Der bisherige Geschäftsführer, Oliver Adolph, wird sein Amt nicht weiter aktiv ausüben, das teilte die OSK mit.

Der Geschäftsführer der Oberschwabenklinik (OSK), Oliver Adolph, wird sein Amt nicht weiter ausüben. Das hat der Aufsichtsrat der OSK mit Sitz in Ravensburg laut einer Mitteilung entschieden. Es werde nun so schnell wie möglich eine Interimsgeschäftsführung eingesetzt. Die notwendigen Beschlüsse will der Aufsichtsrat kurzfristig fassen. Bis dahin soll das Unternehmen durch den zweiten Geschäftsführer, Michael Schuler, sowie den Prokuristen Stefan Schoenauer voll handlungsfähig bleiben, heißt es weiter.

SWR-Reporterin Marlene Fuchs über die Entscheidung des Aufsichtsrats:

Die Entscheidung, wie eine neue, reguläre Geschäftsführung nach der Interimszeit sowohl strukturell als auch personell aufgestellt wird, wolle der Aufsichtsrat bewusst in Ruhe treffen, so die OSK.

"Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind zuversichtlich, dass wir die OSK schnell aus ihrer gegenwärtigen Führungskrise herausführen werden."

Chefärzte und Pflegekräfte hatten sich beschwert

Adolph stand seit Wochen in der Kritik. In einem Brief an den Ravensburger Landrat und OSK-Aufsichtsratsvorsitzenden Harald Sievers hatten 18 Chefärzte den Geschäftsführer des Klinikverbundes kritisiert: Das Vertrauensverhältnis sei zerrüttet und eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich, hieß es in dem Brief. Daher hatten sie den Landrat um ein Gespräch gebeten. Man sei auch besorgt über die Patientenversorgung im Kreis, schrieben die 18 der 22 Chefärzte der OSK.

Nach den Chefärzten hatten sich auch acht Vertreter aus dem Pflegebereich mit einem Brief über die Arbeitsbedingungen im Klinikverbund beschwert. Zuletzt hatte der zweite Geschäftsführer, Michael Schuler, seine Kündigung eingereicht. Er wird laut OSK bis zum Ende seines Vertrages weiter für den Klinikverbund arbeiten.