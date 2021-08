Die neue, erdgasbetriebene Autofähre der Stadtwerke Konstanz ist im Rohbau fertig. Sie wurde am späten Freitagvormittag von der Werft im österreichischen Fußach über den Bodensee nach Konstanz geschleppt.

In Konstanz soll das Schiff in den kommenden Monaten ausgebaut werden. Die Fähre ist über 80 Meter lang, 13 Meter breit und fasst 700 Passagiere sowie mehr als 60 Fahrzeuge. Die neue Autofähre zwischen Konstanz und Meersburg wird die erste in Deutschland sein, die umweltfreundlich mit Flüssiggas betrieben wird.

Gasmotor kommt aus Friedrichshafen

Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen hat den MTU-Gasmotor entwickelt. Zusammengebaut wurde die 18 Millionen Euro Fähre in Fußach in Vorarlberg, der Innenausbau erfolgt im Fährehafen in Konstanz. Dort kam sie am Freitag nun an, im Schlepptau über den See: Vorneweg das Fährschiff "Tabor", dahinter angehängt das neue, noch namenlose Schiff. Kapitän Oliver Hermann hat den motorlosen Schiffsrumpf in knapp fünf Stunden sicher über den See geschleppt. 560 Tonnen Stahl, das war nicht einfach.

„Das Schiff hat die Eigenheit, wenn es keinen eigenen Antrieb hat, dass es durch die Strömung, durch den Wind versetzt wird. Da muss man schon aufpassen."

Der schwierigste Moment war die Einfahrt in den Konstanzer Fährehafen. Da liegt sie nun: Über 80 Meter lang, schwarzer Rumpf, weiße Außenwand, eine rote Umrandung auf dem oberen Deck. Außerdem besitzt sie an den Seiten einen verglasten Halbrundbogen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen

Das gasbetriebene Schiff verfügt über besondere Sicherheitsvorkehrungen: Beispielsweise sind die Gastanks in einem hermetisch abgetrennten Raum. Ein acht Meter hoher Kamin kann das Gas notfalls vom Schiff wegleiten. Erste Testfahrten sollen im Herbst stattfinden.