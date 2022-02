Kreise planen neue Flüchtlingsunterkünfte

Im Kreis Ravensburg sollen neue Unterkünfte für Geflüchtete gebaut und bestehende Gebäude umgebaut werden. Auch der Kreis Biberach und der Bodenseekreis reagieren.

In den Kreisen der Region Bodensee-Oberschwaben werden wieder mehr Flüchtlingsunterkünfte benötigt. Im Kreis Ravensburg sollen deshalb für 7,7 Millionen Euro neue Unterkünfte gebaut und bestehende Gebäude umgebaut werden - unter anderem in Isny, Baienfurt und Ravensburg. Darüber hat der Kreistag am Donnerstag entschieden. Die Kosten für die vorläufige Unterbringung werden vom Land erstattet, hieß es in der entsprechenden Sitzungsvorlage.

Zur Zeit stehen im Kreis Ravensburg 634 Unterbringungsplätze zur Verfügung. Bis Herbst müssen laut Landratsamt 520 Plätze neu dazu kommen.

Noch einige freie Plätze im Kreis Biberach

Dem Landkreis Biberach wurden vom Land allein im vergangenen November 70 Geflüchtete zugewiesen. Für das Jahr 2022 rechnet die Kreisverwaltung weiter mit anhaltend hohen Zahlen, heißt es auf SWR-Anfrage. Aktuell gibt es noch freie Plätze in den bestehenden Unterkünften. Dennoch plant der Kreis, weitere Plätze zu schaffen.

Im Bodenseekreis haben sich die Zahlen verdreifacht

40 bis 60 Geflüchtete kommen derzeit pro Monat in den Bodenseekreis. Die Zahl habe sich "im Vergleich zu den ruhigen Vormonaten" verdreifacht, teilt das Landratsamt mit. Deshalb will auch der Bodenseekreis weitere Unterbringungsmöglichkeiten schaffen. "Allein durch maximales Ausreizen der vorhandenen Flächen, beispielsweise die Umwandlung von Gemeinschaftsräumen und Büros in Wohnräume, wird das nicht zu bewerkstelligen sein", heißt es weiter. Der Kreis arbeitet Pläne für weitere Unterkünfte aus. Standorte stehen noch nicht fest.