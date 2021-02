In Friedrichshafen sollen an zwei Regenüberlaufbecken sogenannte Retentionsfilter eingebaut werden. Sie sollen das Regenwasser reinigen, bevor es in den Bodensee fließt. Damit sei ein zusätzlicher Schutz gegeben, so eine Sprecherin der Stadt. Aus einem der beiden Becken waren im Sommer 2019 wegen eines verstopften Rohres Fäkalien in den See geflossen. 200 Menschen hatten an der Stelle gebadet und erkrankten.