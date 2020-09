Die St. Galler Staatsanwaltschaft hat neue Erkenntnisse zu dem Polizeieinsatz in St. Gallen mit zwei Toten veröffentlicht. Demnach hatte sich am Mittwoch ein 22-jähriger Mann Zutritt zu einer Wohnung verschafft. Dort soll er äußerst brutal auf eine 46-jährige Frau eingeschlagen haben. Die per Notruf alarmierten Polizisten hätten den Mann mehrmals aufgefordert aufzuhören. Er habe aber nicht reagiert, so die Staatsanwaltschaft. Daraufhin hätten beide Polizisten mehrfach geschossen. Der 22-Jährige starb am Tatort. Die Frau erlag ihren Verletzungen wenig später im Krankenhaus. Nach aktuellem Ermittlungsstand hat der Mann sowohl Wohnung als auch Opfer rein zufällig ausgewählt. Der Täter soll psychische Probleme haben.