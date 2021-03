Ab Montag gelten im Kreis Sigmaringen weitere Corona-Einschränkungen. Acht Kindergärten und Kitas, in denen es in der vergangenen Woche Infektionen gab, bleiben zwei Wochen lang komplett geschlossen. In betroffenen Schulen gibt es zunächst bis zu den Osterferien Wechselunterricht. In die Geschäfte dürfen ab Montag nur noch halb so viele Menschen zeitgleich wie bisher. Der Kreis Sigmaringen hat mit vielen Corona-Infektionen vor allem unter Kindern und jungen Menschen zu kämpfen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 210.