An den Kliniken des Oberschwabenklinikverbundes in Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee gelten neue Besuchsregeln. Man habe die Regeln an die aktuelle Corona-Landesverordnung angepasst, heißt es in einer Mitteilung. Demnach hat, wer von einer Corona-Infektion genesen oder vollständig geimpft ist, täglich von 10 bis 17 Uhr ohne Beschränkungen Zutritt für Krankenbesuche. Für Besucher ohne Immunitätsnachweis gelte ab sofort eine Testpflicht.