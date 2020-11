per Mail teilen

Ein neuer Regiobus fährt ab Montag stündlich zwischen Ravensburg und Konstanz. In knapp 100 Minuten soll der Bus die beiden Städte näher zusammenbringen. Zwischenstopps gibt es unter anderem in Markdorf, Überlingen und Meersburg. Der Bus fährt laut Pressestelle des Bodenseekreises täglich zwischen halb fünf am Morgen und bis weit nach Mitternacht. Damit sei das neue Angebot ein wichtiger Schritt Richtung Verkehrswende.