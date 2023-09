Neue Bodensee-Weinprinzessin kommt aus Hagnau

Neue Bodensee-Weinprinzessin ist Angela Staneker aus Hagnau (Bodenseekreis). Das teilte der Badische Weinbauverband mit. Die 18-Jährige wird die Weine vom Bodensee ein Jahr lang vertreten.

Die neue Weinprinzessin Angela Staneker (Mitte) mit (v.l.n.r.) Holger Klein, Geschäftsführer Badischer Weinbauverband, der Badischen Weinkönigin Julia Noll, Martin Steinhauser, Vorsitzender Bodenseewein e.V. und Jürgen Dietrich vom Staatsweingut Meersburg. Badischer Weinbauverband

In Meersburg am Bodensee ist am Freitag eine neue Bodensee-Weinprinzessin gekürt worden. Es ist die 18-jährige Angela Staneker aus Hagnau (Bodenseekreis). Das teilte der Badische Weinbauverband auf SWR-Anfrage mit. Die Gymnasiastin stamme aus einem Winzerhaushalt und habe die Jury bei der Wahl im Staatsweingut Meersburg überzeugt. Sie hatte Fragen zum Weinbau am Bodensee beantworten und einen Wein blindverkosten müssen. Wie viele Kandidatinnen sich für die Wahl beworben hatten, teilt der Weinbauverband grundsätzlich nicht mit.

Angela Staneker löst die 19-jährige Elin Sophie Arnold als Bodensee-Weinprinzessin ab, auch sie stammt aus Hagnau. Der Badische Weinbauverband kürt seit 1950 jedes Jahr eine Weinkönigin und mehrere Prinzessinnen für die einzelnen badischen Anbaugebiete.