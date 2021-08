Auf der Landesgartenschau in Überlingen (Bodenseekreis) wird am Dienstagabend eine neue Blumenausstellung eröffnet. Sie trägt den Titel "Auf die Koffer! Fertig! Bodensee" und zeigt in der Kapuzinerkirche eine Hommage an einen blumigen Urlaubstag am Bodensee, so die Landesgartenschau. Gestaltet wurde die neue Ausstellung von Floristen aus Deutschland und der Schweiz.