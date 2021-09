Kliniken in der Region lockern Besuchsregeln

Einige Krankenhäuser im Raum Bodensee-Oberschwaben haben ihre Besuchsregeln gelockert. Allerdings gibt es dabei teilweise große lokale Unterschiede.

Die seit dem 25. August geltende Corona-Verordnung des Landes lässt wieder mehr Besucher pro Patient zu. Deswegen haben viele Kliniken ihre Besuchsregelung angepasst - sowohl was die Besuchszeiten als auch die Zahl der erlaubten Besuche pro Tag anbelangt. Es steht den Krankenhäusern aber frei, wie sie das umsetzen. Deshalb gibt es weiterhin sehr unterschiedliche Regelungen in der Region, wie eine SWR-Umfrage ergab.

An den Kliniken in der Region gelten neue Besuchsregeln. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Marijan Murat

Besuchszeiten teilweise noch eingeschränkt

In den Häusern des Medizin Campus Bodensee, der SRH Kliniken im Kreis Sigmaringen, des Sana-Klinikums in Biberach und der Oberschwabenklinik sind die Besuchszeiten teilweise noch stark eingeschränkt.

Patienten in den Häusern der Oberschwabenklinik und der SRH Kliniken dürfen außerdem höchstens zwei Besucher am Tag bekommen, im Sana-Klinikum in Biberach lediglich einen. Ausnahmen gelten in Geburtshäusern oder bei sterbenden Patienten. In Friedrichshafen und Tettnang gibt es keine Beschränkung, was die Zahl der Besucher angeht.

Beliebig viele Besucher

In den Kliniken in Singen und Radolfzell (Kreis Konstanz) sind die Besuchszeiten komplett frei gegeben. Im Klinikum Konstanz hingegen dürfen Besucher nur zu bestimmten Zeiten kommen: Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr und am Wochenende sowie feiertags von 12 bis 18 Uhr. Keine Beschränkungen gibt es in den Kliniken im Kreis Konstanz hinsichtlich der Zahl der Besucher.

3G-Regel und Maskenpflicht

In allen Kliniken gilt die sogenannte 3G-Regel, also Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren. Zudem müssen Besucher auf jeden Fall eine medizinische Maske tragen. In bestimmten Bereichen, wie etwa auf Krebsstationen, ist eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Testmöglichkeiten vor Ort in Kliniken

Die Krankenhäuser versuchen nach eigenen Angaben, Testkapazitäten einzurichten, damit man sich als Besucher direkt an der Klinik testen lassen kann. Die Krankenhäuser des Bodenseecampus bieten das bereits an. In Konstanz, Singen und Radolfzell soll demnächst ein Testangebot vor Ort im Eingangsbereich der Kliniken angeboten werden.