Schnell und einfach das passende Ticket: Das verspricht eine neue App für die Region Bodensee-Oberschwaben. Tarifzonen und sogar Ländergrenzen im ÖPNV sollen damit kein Problem mehr sein.

Mit einer einzigen Ticket-App den ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) rund um den Bodensee nutzen: Das geht ab sofort mit der Handy-App FAIRTIQ . Sie gilt nun auch für die Region Bodensee-Oberschwaben. Das teilt der zuständige Verkehrsverbund bodo mit. Verbundgrenzen und Tarifzonen spielen demnach keine Rolle mehr.

ÖPNV: Ticket-App berechnet Preis am Ende der Fahrt

Die Bedienung der App ist laut bodo einfach und vor allem für Fahrten nach Vorarlberg und in die Schweiz interessant: Wer etwa von Friedrichshafen nach Bregenz fahren will, bucht sich auf der Handy-App in Friedrichshafen ein und beim Umstieg in Lindau wieder aus. Dann wechselt man auf die FAIRTIQ-Region Vorarlberg und loggt sich beim Einstieg in den Zug nach Bregenz wieder ein. Immer am Ende einer Fahrt werde dann der günstigste verfügbare Preis berechnet und abgebucht.

Wirklich immer der beste Preis?

Hinter dieser Art der Preisberechnung steht das E-Ticket-System des Landes "Check-in-Check-out Baden-Württemberg". Es ist in verschiedenen Apps integriert und nun auch bei der Handy-App FAIRTIQ vertreten. Vorarlberg, die Schweiz und andere deutsche Regionen nutzen die App schon länger.

Jedoch gibt es teilweise auch Kritik an der Ticket-App. Auf Online-Bewertungsportalen klagen Nutzer, ohne die App günstiger ans Ziel zu kommen.