Nach drei Jahren Bauzeit hat die Adelindis Therme in Bad Buchau (Kreis Biberach) ihren Neubau für 14 Millionen Euro in Betrieb genommen. Allerdings machen die steigenden Energiekosten den Betreibern Sorgen.

Nach drei Jahren Bauzeit hat die Adelindistherme in Bad Buchau (Kreis Biberach) ihren Neubau in Betrieb genommen. Auf 3.000 Quadratmetern beherbergt er im Erdgeschoss einen Eingangsbereich, Umkleiden, Büroflächen und ein Bistro. Im Obergeschoss sind eine neue Sauna, Ruheräume und ein Außenpool entstanden. 14 Millionen Euro hat der Neubau gekostet.

Sorge wegen Energiekrise

Die Sorge vor der kommenden Heizperiode trübte die Freude am Eröffnungstag. Denn trotz ausgeklügelter Energieversorgung mit Geothermie, Energierückgewinnung und Photovoltaik ist die Therme nur zu 60 Prozent energie-autark. Angesichts der hohen Gaspreise fordert der Geschäftsführer der Thermalbad Buchau Betriebs GmbH, Guido Klaiber, Vergünstigungen für Bäder, um die Kosten abfedern zu können. Eine Schließung der Therme im Winter im Rahmen der Alarmstufe des "Notfallplans Gas" wäre nicht nur ein großes wirtschaftliches Problem, sondern würde das Personal in andere Jobs treiben.

SWR-Reporter Johannes Riedel hat am Eröffnungstag mit dem Geschäftsführer Geschäftsführer der Thermalbad Buchau Betriebs GmbH, Guido Klaiber, über die Investition in Krisenzeiten gesprochen.

Saunalandschaft in Bad Buchau erweitert

In der Therme ist ein neuer Zugang samt Kasse und Umkleidebereich sowie ein Büro entstanden. Ebenerdig gibt es jetzt auch ein neues zentrales Bistro mit zwei Sonnenterrassen, das sowohl vom Saunabereich als auch von der Therme erreichbar ist. Die Saunalandschaft wurde im Obergeschoss deutlich erweitert mit verschiedenen Ruheräumen. Eine neue Dachsauna samt Außenpool bietet einen weiten Blick aufs Federseegebiet und den Wackelwald. Die Eintrittspreise steigen ab sofort im Schnitt um gut zehn Prozent. Die Bad Buchauer Adelindis Therme wurde 1985 erbaut und hat in Normaljahren täglich knapp 1.400 Gäste.

Nach der Inbetriebnahme des Neubaus soll es am 20. September noch eine offizielle Einweihungsfeier mit einem "Tag der offenen Tür" geben. Dort haben dann Interessierte die Möglichkeit, sich die neuen Anlagen anzuschauen. An dem Tag finde kein Badebetrieb statt, heißt es in einer Mitteilung.