Die Themen unter anderem: Sarah Gielgen entwarf den Sticker "Kleiner Regenbogen" *** Carl-Friedrich Schmidt baut sein eigenes Flugzeug *** Janaina Johannsen ist Ärztin auf der Frühchen-Intensivstation in Winnenden *** Zu Gast ist Klaus Andersen, der Missbrauchsfälle in Kinderheimen der Brüdergemeinde Korntal aufklären will mehr...