Neffe stiehlt 107 Silberbarren vom Dachboden des Onkels

In Lustenau (Vorarlberg) hat ein Mann gestanden, 107 Silberbarren aus dem Haus seines Onkels gestohlen zu haben. Sie haben einen Wert von rund 70.000 Euro. Er gab an, die mehr als 100 Kilogramm schweren Silberbarren im November auf dem Dachboden entdeckt, mit einem Auto abtransportiert und an verschiedenen Stellen versteckt zu haben. Die Hälfte davon sei bereits verkauft. Der Neffe hatte sich der Polizei gestellt, nachdem der Onkel den Diebstahl entdeckt hatte. Für die Wiedergutmachung des Schadens nahm er einen Kredit auf und übergab das Geld der Polizei.