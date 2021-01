per Mail teilen

Unbekannte haben die Außenfassade einer Asylbewerberunterkunft in Wangen (Kreis Ravensburg) mit Nazi-Symbolen beschmiert. Laut Polizei sprühten die Täter in der Nacht auf Samstag die Symbole an die Fassade sowie auf das Hofpflaster. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.