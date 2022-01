Die Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf die Natur

"Der Freizeitdruck wurde in der gesamten Natur ungeheuer groß. Nicht nur hier bei uns in den Naturschutzgebieten, sondern auch in den Wäldern. Und vielen Leuten ist gar nicht bewusst, was sie zertrampeln, was sie kaputt fahren mit ihren Mountainbikes, wie sie auch die Natur stören, auch die Tiere stören."