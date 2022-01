Naturschutztage am Bodensee beginnen an Dreikönig

Am Donnerstag, an Dreikönig, beginnen die Naturschutztage am Bodensee. Doch wegen der aktuellen Corona-Lage findet das jährliche Event nicht in Radolfzell, sondern online statt.

Die Vorfreude sei groß, sagte die Pressesprecherin des NABU Baden-Württemberg, Claudia Wild, dem SWR. Denn das Naturschutztreffen sei ein wichtiger Termin für alle, die sich ehrenamtlich im Naturschutz engagieren. Dort können sich die Menschen und Naturschutzgruppen gegenseitig kennenlernen, Ideen austauschen und Kontakte knüpfen. Experten aus verschiedenen Bereichen treffen bei den Naturschutztagen auf engagierte Ehrenamtliche. Im Jahr 2019 waren 1.400 Menschen bei dem letzten Treffen in Radolfzell. Dass die Naturschutztage in diesem Jahr nicht vor Ort stattfinden können, sei schade, aber nicht zu ändern, so Claudia Wild vom NABU. Die Vorträge und Seminare werden über die Video-Plattform Zoom im Internet übertragen. Die sonst üblichen Exkursionen am Nachmittag müssen ausfallen. Experten und Landesminister dabei Drei Schwerpunktthemen stehen in diesem Jahr auf dem Plan: Der Klimawandel in Baden-Württemberg, das Biodiversitätsstärkungsgesetz und die Rolle des Naturschutzes in der Gesellschaft. Neben Fachvorträgen von Experten werden auch Landwirtschaftsminister Peter Hauk und Umweltministerin Thekla Walker Reden halten. Die Teilnahme ist in diesem Jahr kostenlos. Die Zugangsdaten zu den Veranstaltungen finden Interessierte auf der Internetseite der Naturschutztage. Zwei Jahre in Folge ausgefallen In den vergangenen zwei Jahren musste das Naturschutztreffen wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Nur eine Podiumsdiskussion mit Politikern vor der Landtagswahl fand 2021 statt, die ebenfalls übers Internet gestreamt wurde. Durch diese und weitere Veranstaltungen im vergangenen Jahr habe man viel Erfahrung mit digitalen Formaten sammeln können. "Wir sind da gut aufgestellt", so Pressesprecherin Wild. Schon jetzt haben sich laut Veranstalter rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Vorträge angemeldet. Weitere hätten Interesse an den Seminaren, so die NABU-Sprecherin. Die Naturschutztage gehen bis Samstagmittag.