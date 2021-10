In Radolfzell (Kreis Konstanz) finden im Rahmen der Heimattage an diesem Wochenende die Naturerlebnistage statt. Es gibt unter anderem Vorträge zum Thema Mikroplastik in Seen, zu Insekten und zum Leben der Störche. Man kann aber auch selbst Hand anlegen: In Zelten am Seeufer wurden Forschungsstationen rund um die Themen Wasser, Gesundheit und Vogelzug aufgebaut.