Im Nassholzlager in Warthausen (Kreis Biberach) ist Platz für bis zu 8.000 Festmeter Holz. Die gefällten Baumstämme werden dort künstlich beregnet - so bleibt die Holzqualität bis zur Verarbeitung erhalten.

Bäume werden meistens im Winter gefällt, dann ist es für den Wald am schonendsten. Benötigt und verarbeitet wird Holz aber eher im Sommer. Auch wenn zum Beispiel Sturmholz in größeren in größeren Mengen geschlagen werden muss, kann es auf dem Platz zwischengelagert und nach und nach verkauft werden. Damit in der Übergangszeit aber keine Schäden entstehen, wird das Holz in dem 1,4 Hektar großen Nasslager beregnet. Noch im Frühjahr lagerten 8.000 Festmeter Kurz- und Langholz auf dem Platz, so Wolfgang Winter vom Kreisforstamt Biberach. Inzwischen ist alles verkauft. Durch den Bauboom ist Holz enorm gefragt.

Bis zu vier Jahren können die Baumstämme in einem Nassholzlager aufbewahrt werden. Warum das in Zeiten extremer Wetterereignisse immer wichtiger wird, erfährt SWR-Reporterin Marion Kynaß auf ihrer Sommertour von Nico Schneider und Wolfgang Winter vom Kreisforstamt Biberach.

Eindrücke vom Nassholzlager