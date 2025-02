Die Sunnelöscherzunft in Mühlingen feiert ihr 60-jähriges Bestehen. Dazu hat sie 44 Zünfte eingeladen. Mehr als 5.000 Hästräger werden am Wochenende in der Hegaugemeinde erwartet.

In Mühlingen im Kreis Konstanz herrscht am Wochenende Ausnahmezustand . Die Sunnelöscherzunft wird 60 Jahre alt. Das feiert sie mit rund 44 Zünften aus Nah und Fern bei den Narrentagen. Das große Narrentreffen wird von den Mühlinger Narren seit über einem Jahr vorbereitet. Die Gemeinde erwartet rund 5.500 närrische Gäste.

Für die närrische Einstimmung gab es am Freitagabend bereits einen großen Nachtumzug. Am Samstag wird in Mühlingen traditionell der Narrenbaum gestellt. Das große Narrentreffen am Sonntag beginnt bereits um 9:30 Uhr mit der Narrenmesse. Danach werden die Zunftmeister empfangen.

Großer Jubiläumsumzug der Narren am Sonntag in Mühlingen

Der Höhepunkt der Mühlinger Narrentage startet Sonntag um 13:30 Uhr. Bei einem großen Jubiläumsumzug ziehen tausende Narren durch die Straßen der Hegaugemeinde. Für die Großveranstaltung hat die Biberbahn den Fahrplan mit Sonderzügen zwischen Stockach und Krauchenwies an die Bedürfnisse der Narren angepasst.

Woher der Name der Sunnelöscherzunft kommt

Die Narrenzunft Sunnelöscher aus Mühlingen hat sich 1965 gegründet. Als Verein wollten die Gründer die Dorffastnacht beleben. Ein Name war auch bald gefunden: Man erinnerte sich an einen großen Feueralarm. Beim Eintreffen der Löschgeräte entpuppte sich der Brand als untergehende Sonne, die sich in den Fenstern eines Hauses spiegelte. Die Sunnelöscher löschen also kein Feuer, sondern die Sonne.

Mühlinger Narren mit neuer und alter Geschichte

Auch die Namen der danach gegründeten Narrengruppen von Mühlingen lehnen sich an diese Begebenheit an: Es gibt die Löschweiber und seit dem Jahr 2000 die Feuergucker. Der Elferrat und die Narrenpolizei der Mühlinger Narren gehen aber auf die Anfänge der Mühlinger Fastnacht zurück. Erste Aufzeichnung über eine Fastnacht in dem Hegauort reichen bis in das Jahr 1877 zurück.



Mehr närrische Veranstaltungen in der Region

An diesem Wochenende sind auch andernorts die Narren unterwegs: Zum Beispiel auf den Straßen in Aach im Hegau oder auch in Wetzisreute im Kreis Ravensburg.