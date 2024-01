Gerstensackzunft Gottmadingen feiert ihr Narrenjubiläum

Am Wochenende gibt es in der Region Bodensee-Oberschwaben wieder vielerorts Narrentreffen und Narrensprünge. In Gottmadingen feiert die Gerstensackzunft 150-jähriges Jubiläum.

In Gottmadingen (Kreis Konstanz) feiert die Gerstensackzunft ab Freitagabend ihr 150-jähriges Jubiläum. Die Zunft besteht aus fünf Gruppen und zwei Einzelfiguren. Die bekannteste Gruppe sind die Gerstensackschnäggen. Sie tragen eine Holzmaske und schlüpfen in einen Jutesack mit Braumotiven, weil es früher in Gottmadingen bis zu sieben Brauereien gab. Jetzt braut nur noch die Zunft ihr eigenes Bier zur Fastnacht.

Sind die Gottmadinger langsam wie die "Schnäggen"?

Der Name Gerstensackschnäggen kam zustande, weil die Gottmadinger Bürger früher im benachbarten Gailingen zur Kirche gingen. Es war ein beschwerlicher Weg über einen Berg, deswegen kamen die Gottmadinger oft zu spät. Und mussten sich anhören: "Gugget an, die laufet wieder wiä d`Schnägga". Auf der Maske mit dem Tuch der Gerstensackschnägga sind bis zu 400 Schneckenhäuser angebracht.

Jubiläumsumzug mit fast 60 Gruppen

Die Gerstensackzunft feiert das ganze Wochenende. Schon am Freitagabend mit dem Nachtumzug und der Party im Festzelt. Am Samstag sind das Narrenbaumstellen, Altnarrentreffen und die Party am Abend. Am Sonntag dann feiern die Narren um 9:30 Uhr den Festgottesdienst, und der Höhepunkt folgt um 13:30 Uhr mit dem Jubiläumsumzug und 56 teilnehmenden Narrengruppen.

Narrensprünge landauf landab

Aber nicht nur in Gottmadingen sind am Wochenende die Narren los. In vielen Ortschaften geht es närrisch zu.

Narrensprünge sind unter anderem am Samstag:

Oberzell (Kreis Ravensburg), 14 Uhr mit 2.500 Hästrägern

Ahausen (Bodenseekreis), 16:30 Uhr Dämmerumzug mit 29 Gruppen

Waldburg (Kreis Ravensburg), 14 Uhr mit 48 Gruppen

Tannheim (Kreis Biberach), Jubiläumsumzug 14 Uhr mit 50 Gruppen

Weitere Narrensprünge sind am Sonntag: