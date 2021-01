Hier sehen Sie den ersten Teil vom großen Umzug. Mit dabei der Narro aus Oberndorf der Schuttig aus Elzach - die Narrenfiguren des Viererbundes zählen zu den schönsten im Südwesten. Beim Großen Umzug am Sonntag werden mehr als 5.000 Narren sowie 15.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Seit etwa 60 Jahren besuchen sie sich ausschließlich gegenseitig, gehen zu keinem anderen Narrentreffen und feiern ihren "Narrentag", der alle drei bis vier Jahre in einer dieser Städte stattfindet, diesmal in der Bodenseestadt Überlingen. mehr...