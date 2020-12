per Mail teilen

Der Verband der Vorarlberger Faschingszünfte hat den für Januar geplanten Landesnarrentag in Lustenau wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das berichtet der ORF. Zu dem närrischen Großereignis wären tausende Besucher gekommen. Die kommende Fasnacht sei damit aber nicht per se abgesagt, so der Verband.