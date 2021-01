Drei Jahre nach seiner Fertigstellung hat der Narrenstein von Eberhardzell (Kreis Biberach) seinen neuen Platz in der Ortsmitte gefunden. Das Kunstwerk des Bildhauers Horst Reichle soll zum Mittelpunkt eines Narrenbrunnens werden.

Mit schwerem Gerät wurde der tonnenschwere Stein im Garten des Künstlers, der in Eberhardzell lebt, abgeholt und am Montagmorgen an seinen Bestimmungsort transportiert - einen zentralen, neu gestalteten Platz in der Ortsmitte vor der ehemaligen Gaststätte "Post". Dort soll der Stein künftig im Mittelpunkt eines Narrenbrunnens stehen.

Charaktere der Eberhardzeller Fasnet

Der neun Tonnen schwere und mehr als zwei Meter hohe und breite Narrenstein ist ein Findling aus der Eiszeit, der beim Kiesabbau im Kreis Biberach entdeckt wurde. Der Bildhauer Reichle bearbeitete den Stein und schlug verschiedene Zeller Narrenfiguren heraus, die bei der Narrenzunft "Zeller Schwarze Katz" Eberhardzell eine zentrale Rolle spielen: Lällakönig, Neideck-Hex, Zeller Katz, Ampfelbronner Holzwurm sowie ein Hansel.