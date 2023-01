Zahlreiche Narrensprünge am Wochenende

An diesem Wochenende gibt es nachmittags wieder mehrere Narrensprünge sowie Festveranstaltungen. In Ebersbach-Musbach (Kreis Ravensburg) wird ein Jubiläum mit einem Narrentreffen gefeiert.

Am Samstag und Sonntag stehen an einigen Orten in der Region Bodensee-Oberschwaben Zunftjubiläen an. Der Narrenverein Ebersbach-Musbach lädt zu seinem 50-jährigen Bestehen zu einem Narrentreffen des "Verbands Alb-Bodensee Oberschwäbischer Narrenvereine". Am Samstagabend gibt es Brauchtumsvorführungen, einen Fackelumzug und eine Partynacht im Zelt.

4.000 Hästräger werden in Ebersbach-Musbach erwartet

Höhepunkt des Fests in Ebersbach-Musbach ist der Narrensprung am Sonntag mit rund 4.000 Hästrägern. Rund 3.000 sollen es am Samstag beim Sprung in Hagnau am Bodensee sein. Hier feiert der Narrenverein "Eule" sein 111-jähriges Bestehen, ebenfalls mit umfangreichem Rahmenprogramm.

Jubiläumsnarrensprung in Ratzenried

Auch in Ratzenried (Kreis Ravensburg) sind dieses Wochenende die Narren los, weil die Ratzemäuse ihren 50. Narrensprung feiern. Er findet am Sonntag mit etwa 2.500 Hästrägern statt. Rund 3.000 werden ebenfalls am Sonntag beim Narrensprung in Langenargen (Bodenseekreis) erwartet. Weitere Sprünge gibt es zudem am Samstag in Aichstetten (Kreis Ravensburg) und Kehlen (Bodenseekreis).