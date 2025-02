Wo gibt es am Wochenende Fastnachtsumzüge in Oberschwaben und am Bodensee?

Auch wenn es noch gut einen Monat bis Fastnacht dauert: An einigen Orten in der Region Bodensee-Oberschwaben herrscht schon an diesem Wochenende närrisches Treiben.

Narrensprünge im Kreis Ravensburg

In Aulendorf ist am Samstag Brauchtumstag in der Stadthalle . Von 11 bis 16 Uhr können Besucher neben einem Fasnetsbasar und närrischer Musik zusehen, wie Masken geschnitzt und Fastnachtsaccessoires hergestellt werden. Außerdem gibt es ein buntes Kinderprogramm.

In Ratzenried bei Argenbühl im Allgäu kommen am Sonntag 70 Zünfte und Musikgruppen aus der Region zum Narrensprung zusammen. Darunter sind auch Gruppen aus Wangen, Bad Wurzach und Kißlegg. Beginn ist um 13:30 Uhr.

Narrenzunft Ailingen feiert Jubiläum

Die Narrenzunft Ailingen in Friedrichshafen feiert am Sonntag ihr 55-jähriges Bestehen mit einem großen Jubliäumsumzug . 60 Gruppen haben sich zum Narrensprung am Sonntag angekündigt. Zuvor wird am Samstag der Narrenbaum auf dem Rathausplatz aufgestellt, am Abend veranstaltet die Narrenzunft eine Jubiläumsparty im Zelt neben der Rotachhalle.

Weitere Veranstaltungen am Wochenende

Einen weiteren Jubiläumsumzug gibt es in Reichenbach bei Bad Schussenried (Kreis Biberach) anlässlich des ersten Umzugs der Reichenbacher Narren vor 30 Jahren. Am Samstag treffen sich rund 30 Narrengruppen. Auch am Bodensee laden die Wasserburger Feuerhexen (Kreis Lindau) am Samstagnachmittag zum Narrensprung ein.

Viele Narrenzünfte aus der Region an diesem Wochenende in Rottenburg

Von den Narrenvereinen, die Mitglied der Vereinigung der Schwäbisch-Allemannischen Narrenzünfte sind, nehmen viele am Wochenende von Samstag bis Sonntag an einem Narrentreffen der Landschaft Neckar-Alb in Rottenburg teil. Darunter sind auch Zünfte aus der Region Bodensee-Oberschwaben, unter anderem aus Konstanz, Markdorf und Baienfurt.