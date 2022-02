Klein aber fein: Das Narrenmuseum Markdorf

Rechtzeitig zur Fastnacht ist in Markdorf (Bodenseekreis) das neugestaltete Narrenmuseum wieder eröffnet worden. Ein Stockwerk widmet sich der Sonderausstellung zum Thema "närrisches Handwerk".

Unter Dachschrägen sind in dem kleinen Fastnachts-Museum in Markdorf unter anderem rund 20 lebensgroße Narrenfiguren zu sehen. Auch die Hauptfigur der Markdorfer Fastnacht darf in der Sammlung nicht fehlen: Der Hänseler mit buntem Fleckenhäs und langer Schnabelnase ist eine für die Region typische Figur.

Hänseler-Figur im Narrenmuseum Markdorf. SWR Dirk Polzin

In Vitrinen liegen alte Masken, Kappen, Orden und Festabzeichen - sogar ein Narrenbuch von 1885 ist ausgestellt. Auch die Vielfalt der historische Narren-Häser ist zu sehen: Die Altmarkdorferin, Fahnenschwinger, Vermesser, Narrenbüttel, Kaujohle, Garde und manches mehr. SWR-Reporter Dirk Polzin hat sich das Narrenmuseum zeigen lassen.

Zunftmeisterin Birgit Beck kümmert sich zusammen mit Inge Schupp um das erstmals in den 1980er Jahren eingerichtete Museum. Sie sind froh, dass das rund 60 Quadratmeter große Narrenmuseum wieder frisch gestaltet öffnen konnte.

Fastnächtliches Handwerk

Stolz ist die Zunftmeisterin auf die Sonderausstellung im unteren Stockwerk. Dort geht es um die handwerkliche Herstellung von Häsern und Fastnachtszubehör - alles wird von Zunftmitgliedern selbstgemacht. So stellt etwa Christian Amann die Hänselerlarven her und repariert sie. Christoph Blaschke fertigt Karbatschen an. Und die Besonderheiten der Markdorfer Fastnacht, die Filzmasken und die Kaujohle-Glocken aus Holz, werden ebenfalls von der Zunft selbst hergestellt.

Die Figur des Kaujohle geht auf einen Förster zurück, der einst eingesezt war, um Wilderer zu vertreiben. Nach der Sage soll er aber auch alle Markdorfer vertrieben haben, die frierend im Wald nach Holz, Beeren und Pilzen gesucht haben. SWR Dirk Polzin

An vier Wochenenden in der Fastnacht ist das Museum geöffnet. Ein letztes Mal kann es am Fastnachts-Samstag von 13 bis 16 Uhr besucht werden. In nicht-närrischen Zeiten kann das Museum nach vorheriger Terminabsprache besichtigt werden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.