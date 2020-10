Trotz der Absage der großen Fastnachtsveranstaltungen in Baden-Württemberg soll das Stockacher Narrengericht stattfinden. Allerdings nicht in seiner bisherigen Form.

Man gehe zum jetzigen Zeitpunkt mit viel Zuversicht und Optimismus davon aus, dass ein Stockacher Narrengericht abgehalten werden wird, sagte Narrenrichter Jürgen Koterzyna gegenüber dem SWR. Allerdings werde die Veranstaltung nicht in ihrer bisherigen Form durchgeführt werden. Das Publikum müsse reduziert werden. Man wolle den Gästen und Teilnehmern einen Rahmen bieten, in dem sie sich wohl fühlen, so Koterzyna.

Das Stockacher Narrengericht Das Stockacher Narrengericht lädt traditionell jedes Jahr einen prominenten Politiker zur Fastnacht ein und klagt ihn an. Am "Schmotzige Dunschtig" beziehungsweise an Weiberfastnacht wird die Klage gegen den Polit-Promi vorgebracht. Die Politikerinnen und Politiker werden in der Regel parodistisch schuldig gesprochen und müssen ihre Strafe in Wein begleichen. Annegret Kramp-Karrenbauer etwa wurde 2019 zu drei Eimern verurteilt. Ein Eimer entspricht etwa 60 Litern. Das Narrengericht ist einer der Höhepunkte der Fastnacht im Südwesten.

Kinderfastnacht in Bad Saulgau

Der Zunftmeister der Dorauzunft Saulgau, Raphael Osmakowski-Miller, sagte im SWR-Interview, er wolle zumindest eine Fastnacht für Kinder möglich machen. Beispielsweise könne der Kinderball in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) draußen stattfinden mit den entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln. Man wolle den Kindern mit einem kleinen Programm eine Freude machen.

Entscheidung der Narrenvereinigung: keine Fastnachtsumzüge 2021

Die Arbeitsgemeinschaft der Südwestdeutschen Narrenvereinigungen- und verbände hatte am Mittwoch entschieden, dass es coronabedingt keine Großveranstaltungen und somit auch keine Narrenumzüge geben wird. Das gilt auch für die Region Bodensee-Oberschwaben. Stattdessen solle die Fastnacht draußen und im Kleinen stattfinden. Empfehlungen für die stattfindenden Veranstaltungen will die Arbeitsgemeinschaft noch in den nächsten Wochen ausarbeiten.