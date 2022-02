In Aitrach (Kreis Ravensburg) haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag den Narrenbaum eines Sportvereins umgesägt. Laut Polizei stand der zwölf Meter lange Baum verkeilt in einem Schacht. Durch die Fällung entstand am Baumschmuck ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.