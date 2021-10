Nach trister Corona-Fasnacht: Närrinnen und Narren wollen wieder feiern

Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte hat über die kommende Fasnacht beraten - und will wieder feiern. Außerdem soll das Jubiläumstreffen 2024 in Weingarten stattfinden.

Nachdem die vergangene Fasnacht von der Corona-Pandemie gebeutelt war, will die Narrenvereinigung nun wieder zum Kulturerbe zurückkehren. Das hat der wiedergewählte Präsident Roland Wehrle am Samstag mitgeteilt. In Engen im Kreis Konstanz hatten sich am Samstag Zünfte und das Präsidium der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) getroffen und über die kommende Fasnacht beraten.

Mit dem Land Baden-Württemberg sollen laut Wehrle noch im Laufe dieses Monats Gespräche geführt und Konzepte erarbeitet werden, wie genau das aussehen kann. Es werde noch nicht alles in der Fasnacht möglich sein, man wolle aber auch mit der Gastronomie Wege finden, so die Vereinigung. Die Fasnacht sei ein großer Wirtschaftsfaktor.

Landschaftstreffen und Jubiläumstreffen sollen stattfinden

Für die VSAN stehen auch die Landschaftstreffen in Schömberg im Zollernalbkreis und in Bad Saulgau im Kreis Sigmaringen weiter auf dem Programm. Die verantwortliche Doraus-Zunft in Bad Saulgau setzt sich dafür ein, dass die Veranstaltung Modellprojekt des Landes wird.

Daneben wurde auf der Hauptversammlung auch über das große Narrentreffen zum 100-jährigen Bestehen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte entschieden. Es soll 2024 in Weingarten stattfinden, so der einstimmige Beschluss. Es war die einzige Bewerbung.

In Weingarten soll es 2024 deutlich voller auf den Straßen sein als bei der Fasnacht unter Corona-Bedingungen in diesem Jahr. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Felix Kästle

Zwischen 10.000 und 12.000 Närrinnen und Narren sollen bei dem Treffen nach Weingarten kommen, erwartet werden auch bis zu 40.000 Menschen im Publikum. Der wiedergewählte Präsident der Vereinigung Wehrle freut sich auf das Fest und lobt die Weingartner Zunft. Sie habe eine große Tradition und viel für die Fasnacht getan.