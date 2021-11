Narren in Oberschwaben läuten fünfte Jahreszeit ein

Am heutigen 11. November beginnt auch für die Narren in Oberschwaben und am Bodensee wieder die fünfte Jahreszeit. Traditionell treffen sich die Zünfte dabei unter anderem zu Martini-Sitzungen.

Pandemiebedingt findet der Auftakt zur Fasnet aber nicht überall in gewohntem Rahmen ab. Denn überall gelten die 3G-Regeln und die Kontaktdatenerfassung. In Bad Waldsee dürfen die Narren erst nach einer Kontrolle das abgesperrte Areal beim Federlesbrunnen betreten, wo die Narrenschar wie immer um 11:11 Uhr vom Fasnetslader sowie vom Zunftmeister begrüßt wird. Umzüge fallen aus, Martinisitzungen finden statt Einen Umzug im Anschluss gibt es diesmal nicht. Pandemiebedingt fällt auch das Saublotra-Schießen mit der Armbrust auf Schweinsblasen der Schwarze Veri Zunft Ravensburg aus. Es bleibt aber beim Martinihock, diesmal im Zelt im Garten des Zunftheims. Fast wie gewohnt laufen hingegen viele Martinisitzungen ab, mit allerhand humorvollen Einlagen, etwa bei der Plätzlerzunft Weingarten und der Doraus-Zunft Bad Saulgau. Konstanzer Bläzlebuebe mit ihren Fahnen (Archivbild). SWR Thomas Wagner Konstanzer Narren feiern am Abend Die Konstanzer Seegeister werden am Abend den Fasnachtsgeist Kunibert wieder aus seinem Exil im Bodensee befreien. 21 Monate saß er im See, ganz ohne Fasnacht, davon werde Kunibert berichten, so die Narrenpräsidentin. Start der Befreiung ist um 19 Uhr am Hafen. Zur gleichen Zeit wird auch der Konstanzer Blätz aus dem Kerker des Pulverturms geholt. Er wird dann vor den Rat der Stadt geführt und begnadigt, damit er bis Aschermittwoch wieder Schabernack treiben kann. Bei beiden Außenveranstaltungen gilt Maskenpflicht, wenn Abstände nicht eingehalten werden können. Auch die Narrengesellschaft Niederburg startet traditionell mit einer Party im Konstanzer Konzil in die Fastnachtssaison. Die Veranstaltung, bei der 2-G-Regeln gelten, findet allerdings erst am Samstag statt.