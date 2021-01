Der Verkehrsverbund Naldo verlängert die Rückgabefrist für Schülermonatsfahrkarten bis Mitte Februar. Als Grund gibt Naldo- Geschäftsführer Pfeffer die unklare Lage bezüglich der Schulöffnung an. Fahrkarten für Februar können bei der Schule oder dem zuständigen Schülerlistencenter zurückgegeben werden. Der Verkehrsverbund bietet den öffentlichen Nahverkehr in den Kreisen Sigmaringen, Reutlingen, Tübingen und im Zollernalbkreis an. Der Naldo-Tarif hat aber teils auch verbundübergreifend Gültigkeit, etwa in Aulendorf und Altshausen im Kreis Ravensburg, in Überlingen im Bodenseekreis und in Riedlingen im Kreis Biberach.