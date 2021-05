In einem Wald in Göfis (Vorarlberg) hat ein Unbekannter auf einem Wanderweg eine Nagelfalle gebaut. Wie die Polizei berichtet, wurden die Nägel in eine Baumwurzel eingeschlagen, die Nagelkappen abgezwickt und das Ganze mit Laub abgedeckt. Ein Jogger trat in die Falle und informierte die Polizei. Bereits im vergangenen Jahr sollen laut Polizei ähnliche Fallen in dem Waldstück entdeckt worden sein.