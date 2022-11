Gemeinderat Singen diskutiert über neues Baugebiet

Voraussetzungen für Enteignungen

Die sogenannte städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ermöglicht Gemeinden laut Sitzungsvorlage bestimmte Ziele der Stadtentwicklung dann umzusetzen, wenn andere rechtliche Instrumente des Städtebaurechts dafür nicht ausreichend sind.

Wesentliche Voraussetzungen dafür seien ein besonderer Bedarf an Wohn- oder Arbeitsstätten und ein belegbares öffentliches Interesse an der zügigen Umsetzung der Maßnahme, so die Stadt Singen. Zudem muss der betreffende Bereich eine besondere Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde haben.

Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, kann vom Gemeinderat eine entsprechende Satzung beschlossen werden. Diese würde der Stadt die Möglichkeit geben, alle Grundstücke im Gebiet durch Kaufverträge oder notfalls durch Enteignung zu erwerben, schreibt die Stadt Singen auf ihrer Homepage. Das Baugesetzbuch würde dann den Wert, zu dem die Grundstücke erworben werden, als sogenannten "Anfangswert" vorgeben. Dabei handelt es sich laut Stadt um den Wert der Grundstücke, der bestünde, wenn keine Entwicklungsmaßnahme beabsichtigt worden wäre.