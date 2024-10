Erinnerungsstücke, Texte, Fotos - der Nachlass der Konstanzer Fastnachtslegende Karl Steuer ist nun an das Rosgartenmuseum übergegangen. Das plant eine Sonderausstellung.

Der Nachlass des Schauspielers und Komikers Karl Steuer wird nun vom Rosgartenmuseums in Konstanz verwaltet. Es sei ein besonderer Schatz und ein Stück Zeitgeschichte, so die Städtischen Museen Konstanz. Der Schauspieler und Komiker hatte die Fastnacht in Konstanz von den 1930er-Jahren bis in der Nachkriegszeit maßgeblich geprägt.

Sonderausstellung geplant

Jahrelang hat Karl Steuers jüngster Sohn Fotos und Schriftstücke seines Vaters gehütet. Drei Dutzend Textbücher, Akten und Erinnerungsstücke habe er nun dem Museum Rosgarten anvertraut, sagte der Leiter der Städtischen Museen Konstanz, Tobias Engelsing dem SWR. Die Erinnerungsstücke sollen kommenden Mai in der Sonderausstellung "Maskerade" präsentiert werden.

Außerdem würden die Dokumente in einen Film über die Geschichte der Fasnet einfließen, den das Museum dreht. Karl Steuer schrieb für die Fastnacht Stücke und Lieder, die im Konstanzer Konzil aufgeführt wurden. Die Narrenkonzerte waren schon damals ein großer Publikumsmagnet.