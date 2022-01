Die Deutsche Tourismus GmbH mit Sitz in Friedrichshafen (Bodenseekreis) will in diesem Jahr noch mehr Betriebe für ihr Siegel "Echt nachhaltig" gewinnen. Es seien bereits 17 zertifizierte Partner mit an Bord die nachhaltig handeln, hieß es am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz. Mit zum Konzept gehöre außerdem, dass Einheimische und Gäste dazu angeregt werden sollen umweltfreundlich zu agieren.