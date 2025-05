Motorbootfahrer auf dem Bodensee können klimaschonend tanken

Motorboot auf dem Bodensee fahren ja, aber bitte klimafreundlicher – das will das Verkehrsministerium erreichen. Mit nachhaltig gewonnenem Diesel sollen Motorbootfahrer CO2 einsparen.

In der Marina "Ultramarin" in Kressbronn-Gohren (Bodenseekreis) wird am Sonntag eine neue HVO-Tankstelle eingeweiht. HVO steht für Hydrotreated Vegetable Oil – also Hydriertes Pflanzenöl. Denn der Kraftstoff, den die Boote in Kressbronn tanken können, ist aus altem Speiseöl gewonnen.

Unter dem Motto "Leinen los für die Zukunft: Startschuss für klimafreundliche Kraftstoffe in der privaten Bodenseeschifffahrt" laden das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und das baden-württembergische Verkehrsministerium am Sonntag zur ersten Betankung mit dem Kraftstoff HVO 100 ein. Außerdem soll es Vorträge zu dem Projekt geben.

Alle modernen Dieselmotoren können den Kraftstoff HVO verbrennen

Der HVO-Diesel stößt bis zu 90 Prozent weniger CO2 aus als herkömmlicher Diesel aus fossilen Brennstoffen. Zudem können moderne Dieselmotoren den Kraftstoff ohne Probleme tanken und verbrennen. Ein Umstieg ist also unkompliziert. Mit den Tankstellen am Bodensee sollen auch die privaten Motorbootfahrer zum Umstieg motiviert werden. Wissenschaftlich wird die Einführung des neuartigen Kraftstoffs durch Forscher des KIT begleitet.

Auch in Konstanz-Wallhausen gibt es eine HVO-Tankstelle. Diese wurde im September vergangenen Jahres eingeweiht.