per Mail teilen

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) mit einem Toten soll eine Obduktion klären, wie der Mann gestorben ist. Auch dessen Identität wolle man dadurch zweifelsfrei klärten, so die Polizei. Bei dem Feuer am Mittwochnachmittag war ein Schaden von 250.000 Euro entstanden. Das Haus ist unbewohnbar. Zudem hatte ein 82-jähriger Hausbewohner eine Rauchgasvergiftung erlitten, als er das Feuer löschen wollte. Er kam ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unbekannt.