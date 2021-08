per Mail teilen

In Kressbronn (Bodenseekreis) ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 21-Jährigen wegen schweren Raubs. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, soll der Mann am Samstag eine Tankstelle überfallen und dabei den Tankwart mit einem Messer bedroht haben. Anschließend flüchtete der 21-Jährige mit einigen hundert Euro Bargeld, er wurde jedoch wenig später festgenommen. Der 21-Jährige sitzt in U-Haft.