Der mutmaßliche Vergewaltiger einer 85 Jahre alten Frau soll nach der Tat in Weingarten weitere Frauen sexuell belästigt haben. Das berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg.

Nach der Vergewaltigung der Seniorin am vergangenen Samstag meldeten sich zwei weitere Frauen bei der Polizei. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurden sie an dem Morgen nach der Tat in Weingarten (Kreis Ravensburg) von demselben Mann belästigt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten, verfolgte der 30-Jährige zunächst eine 75-Jährige im Bereich des Weingartener Charlottenplatzes und fasste ihr zwischen die Beine. Als die Frau den Mann anschrie, flüchtete er.

75-Jährige und 64-Jährige sexuell belästigt

Kurz darauf soll er in der Nähe eine 64-jährige Frau, die mit ihren Hunden unterwegs war, angesprochen haben. Laut Zeugin schlug er sie aufs Gesäß und machte eine anzügliche Bemerkung. Erst, als einer der Hunde ihn biss, soll er von ihr abgelassen haben.

Die Polizei vermutet, dass der Tatverdächtige bis zu seiner Festnahme noch weitere Frauen in Weingarten belästigt haben könnte. Er sitzt wegen des Verdachts auf versuchten Mord in Untersuchungshaft.