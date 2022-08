Pfäfers: Mutter und Kind von Baumstamm getötet

Bei einem Ausflug am Sonntag sind eine Mutter und ihr Kind tödlich verunglückt, nachdem sie bei Pfäfers im Kanton St. Gallen von einem herabfallenden Baumstamm getroffen wurden.

Eine 42-jährige Frau und ihr 6-jähriger Sohn sind am Sonntag bei Pfäfers im Kanton St. Gallen von einem herabfallenden Baumstamm tödlich verletzt worden. Wie die Kantonspolizei mitteilte, waren die beiden mit weiteren Menschen auf der Kiesstraße von Bad Ragaz in Richtung Taminaschlucht unterwegs, als sich ein Baumstamm vom oberen Teil einer Felswand löste. Der Stamm traf die Mutter und ihr Kind. Sie starben noch an der Unfallstelle. Die Kiesstraße wird laut der Kantonspolizei an Ausflugstagen von hunderten Menschen genutzt, ist aber für den privaten Verkehr gesperrt. Nach dem Vorfall wurden alle Wanderwege in der Gegend geschlossen. Am Montag soll die rund vier Kilometer lange Strecke durch Fachleute kontrolliert werden.

SWR-Reporter Moritz Kluthe zu dem tödlichen Unglück bei Pfäfers: